Βίντεο – σοκ: Δημοσιογράφος χτυπήθηκε από κροτίδα ενώ κάλυπτε τα επεισόδια στις ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ και οι δημοσιογράφοι που τις καλύπτουν κινδυνεύουν.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, δημοσιογράφος του NBC κάλυπτε τις διαδηλώσεις στο Σιάτλ και κινδύνεψε από κροτίδα. Η Τζο Λινγκ Κεντ φορούσε μάσκα και κάλυπτε τις συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών όταν δέχτηκε κροτίδα. Η δημοσιογράφος φυγαδεύτηκε από το σημείο και είναι καλά στην υγεία της.

Crazy video of Jo Ling Kent in what appears to be a war zone but is actually Seattle pic.twitter.com/tanqVCk9nJ