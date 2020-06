Δολοφονία Φλόιντ: Μια «ανάσα» από την Ουάσινγκτον 1.600 στρατιώτες - Νεκρός άνδρας από πυρά αστυνομικών στο Μπρούκλιν

Μπορεί ο Τραμπ να κατρακυλά στις δημοσκοπήσεις και η σκληρή στάση που τηρεί απέναντι στις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό να εξελίσσεται σε πολιτικό ρίσκο εν όψει των προεδρικών εκλογών, ωστόσο δεν φαίνεται - προς το παρόν - διατεθειμένος να αλλάξει ρότα. Όπως και οι χιλιάδες κόσμου που διαδηλώνουν εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας...

Το αμερικανικό Πεντάγωνο γνωστοποίησε ότι μετέφερε 1.600 στελέχη του στρατού ξηράς στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, η οποία όπως και πολλές άλλες πόλεις των ΗΠΑ συγκλονίζεται από διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Κατά τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας Τζόναθαν Ραθ Χόφμαν, έχουν μεταφερθεί «στοιχεία σε ενεργή υπηρεσία» σε «στρατιωτικές βάσεις» της περιφέρειας της Ουάσινγκτον, πάντως όχι «μέσα» στην Ουάσινγκτον. Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε πως οι στρατιωτικοί έχουν τεθεί σε «υψηλό επίπεδο συναγερμού», πάντως δεν «συμμετέχουν» σε επιχειρήσεις των πολιτικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

