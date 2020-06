Δολοφονία Φλόιντ: Όγδοη μέρα ταραχών στις ΗΠΑ - Σε κλοιό διαδηλωτών ο Λευκός Οίκος - 1.600 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον (Βίντεο)

Για όγδοη συνεχόμενη μέρα η κατάσταση στις ΗΠΑ μοιάζει να είναι εκτός ελέγχου, καθώς οι μαζικές διαδηλώσεις και οι ταραχές με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς μαίνονται. Η μία νύχτα χάους, διαδέχεται την άλλη, με τους διαδηλωτές να αγνοούν την απαγόρευση κυκλοφορίας που ισχύει σε Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και Μινεάπολη και να κατακλύζουν τους δρόμους και να συγκρούονται με τις δυνάμεις καταστολής.

Τα άγρια επεισόδια εδώ και ημέρες μεταφέρονται από την μία πόλη στην άλλη και από τη μία Πολιτεία στην άλλη και τροφοδοτούνται από τη διαχρονική καταπάτηση των δικαιωμάτων της αφροαμερικανικής κοινότητας που σε συνδυασμό με τις πολιτικές προκλήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα.

Σημειώνεται πως σε πολλές περιπτώσεις ειρηνικών διαμαρτυριών, μια μικρή μερίδα ατόμων προχωρά σε λεηλασίες και βανδαλισμούς, με την αστυνομία να επιδίδεται σε υπερβολική χρήση δακρυγόνων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σε τουλάχιστον 13 πολιτείες η Εθνική Φρουρά έχει αναλάβει την επαναφορά της τάξης.

Η κατάσταση στη Νέα Υόρκη παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και σαν να μην έφτανε αυτό αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν χθες Τρίτη άνδρα ο οποίος άνοιξε πυρ στη συνοικία Μπρούκλιν, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, επικαλούμενο πηγές. Ο άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ περί τις 21:00 εναντίον δύο προσώπων. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον ένοπλο, ο οποίος υπέκυψε αργότερα. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο συμβάν.

Εν τω μεταξύ, μέχρι τις 11 το βράδυ (τοπική ώρα) είχαν γίνει τουλάχιστον 40 συλλήψεις και μικρής έντασης επεισόδια στην προσπάθεια της αστυνομίας να απομακρύνει το πλήθος που διαδήλωνε.

Χιλιάδες αστυνομικοί μετακινούσαν από τους κεντρικούς δρόμους τους διαδηλωτές και μία μεγάλη μερίδα από αυτούς «αποκλείστηκε» στην γέφυρα του Μπρούκλιν όπου και από τις δύο πλευρές υπάρχουν δυνάμεις της αστυνομίας που προς το παρόν τους παρατηρούν και δεν έχουν γίνει επεισόδια.

Μάλιστα, οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης έγραψε στο twitter «χάος, ανομία και καταστροφές έχουν καταλάβει τη Νέα Υόρκη. Πότε θα καλέσει ο κυβερνήτης Κουόμο για βοήθεια την ομοσπονδιακή κυβέρνηση;».

“Chaos, lawlessness, and destruction take over New York.” @FoxNews When will Governor Cuomo call the Federal Government for help?

Στην Ουάσινγκτον διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για άλλο ένα απόγευμα έξω από τον Λευκό Οίκο μολονότι όταν ξεκίνησε η απαγόρευση κυκλοφορίας οι περισσότεροι διαλύθηκαν χωρίς να υπάρξουν εντάσεις.

Επεισόδια αντίθετα σημειώθηκαν στο Μιλγουόκι με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών.

Εν τω μεταξύ, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι μετέφερε 1.600 στελέχη του στρατού ξηράς στην Ουάσινγκτον στη βάση από την οποία απογειώνεται το Air Force One και βρίσκεται σε απόσταση λίγων λεπτών από τον Λευκό Οίκο.

Κατά τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας Τζόναθαν Ραθ Χόφμαν, έχουν μεταφερθεί «στοιχεία σε ενεργή υπηρεσία» σε «στρατιωτικές βάσεις» της περιφέρειας της Ουάσινγκτον, πάντως όχι «μέσα» στην Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε πως οι στρατιωτικοί έχουν τεθεί σε «υψηλό επίπεδο συναγερμού», πάντως δεν «συμμετέχουν» σε επιχειρήσεις των πολιτικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Στο Χιούστον δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά την Τρίτη για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ και να απαιτήσουν δικαιοσύνη. Ο δήμος του Χιούστον εκτίμησε ότι οι άνθρωποι που πήραν μέρος στην πορεία και τη συγκέντρωση ήταν περί τους 60.000.

Ο Σιλβέστερ Τέρνερ, ο 65χρονος δήμαρχος του Χιούστον — Αφροαμερικανός και Δημοκρατικός — είπε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους ότι η διαδήλωση αυτή αφορούσε «την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ», ότι «θέλουμε να ξέρει πως ο Τζορτζ δεν πέθανε μάταια».

Οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί «σε θέσεις εξουσίας» πλέον «ακούνε», διαβεβαίωσε ο Τέρνερ. Όμως, «είναι σημαντικό να μην ακούμε απλά, αλλά να πράττουμε. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η διαδήλωση στην οποία συμμετέχετε δεν γίνεται μάταια. Ότι ο Τζορτζ δεν πέθανε μάταια», επέμεινε.

Μέλη της οικογένειας Φλόιντ συμμετείχαν στη συγκέντρωση, που τελείωσε ήρεμα το απόγευμα, με πολλούς να φωνάζουν το σύνθημα «χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη» και το όνομα του εκλιπόντα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, όπου δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια, πήρε μέρος στην πορεία.

Τα πνεύματα, πάντως, οξύνθηκαν τις τελευταίες ώρες ακόμα περισσότερο. Στα θύματα προστέθηκε και ένας πρώην αστυνομικός ο οποιος πυροβολήθηκε και άφησε την τελευταία του πνοή έξω από κατάστημα φίλου του στο Σεντ Λούις. Το περιστατικό μεταδόθηκε, μάλιστα, live μέσω Facebook με το βίντεο να έχει πλέον «κατέβει». Η δολοφονία αυτή επισημάνθηκε, μάλιστα, και από τον Τραμπ σε ανάρτησή του στο twitter.

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4