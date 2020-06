Το «παγωμένο» χαμόγελο της Μελάνια και η «παρατήρηση» του Τραμπ (Βίντεο)

Την ώρα που οι ΗΠΑ εξακολουθούν να φλέγονται με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ και ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κάθε τρόπο να μαζέψει τα... ασυμμάζευτα, τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε «παρατήρηρη» στη σύζυγό του και της ζήτησε να... χαμογελάσει.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ βρέθηκαν στο μνημείο του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β’ για να καταθέσουν στεφάνι. Όπως και η επίσκεψή του στον Άγιο Ιωάννη, κι αυτή η επίσκεψη προκάλεσε οργή από τους θρησκευτικούς ηγέτες.

Το προεδρικό ζεύγος πόζαρε δίπλα από το άγαλμα του Πάπα Ιωάννη Παύλου, η Μελάνια Τραμπ φορούσε μαύρο φόρεμα, μαύρα μεγάλα γυαλιά ηλίου και ήταν (όπως πολλές φορές) αγέλαστη.

.@POTUS & I honored the life & legacy of Saint John Paul II at @JP2Shrine today. His passion & dedication for religious freedom is a legacy that we must protect for people around the world. pic.twitter.com/XsgrIc7QnC