Διαδηλώσεις – ΗΠΑ: Χαροπαλεύει Ελληνοαμερικανός αστυνομικός που πυροβολήθηκε στο κεφάλι

Ο 29χρονος Ελληνοαμερικανός αστυνομικός, Σέι Μικαλόνις, δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή του Λας Βέγκας και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να προβούν σε συλλήψεις, ένοπλος που στεκόταν στην άλλη άκρη του δρόμου, τράβηξε τη σκανδάλη και τραυμάτισε σοβαρά τον 29χρονο.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο επί τέσσερα χρόνια αστυνομικός βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο, σε μηχανήματα υποστήριξης, σύμφωνα με πηγή του GreekReporter.com.

Please pray for Greek-American police officer, 29-year-old Shay Mikalonis, who was shot in the head on the Las Vegas Strip on Monday night. Shay, who is a member of Saint John Greek Orthodox Church of Las Vegas, is currently in intensive care fighting for his life. Just tragic!