Δολοφονία Φλόιντ: Διχασμός στην Αμερικανική κυβέρνηση για τον στρατό στους δρόμους – Διαφωνεί με Τραμπ ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Μαρκ Έσπερ δήλωσε σήμερα δημοσίως ότι αντιτίθεται στην ανάπτυξη του αμερικανικού στρατού στις περιοχές θέατρα των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων, μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια ενός λευκού αστυνομικού.

«Δεν είμαι υπέρ της κήρυξης της κατάστασης εξέγερσης», που θα επέτρεπε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει εν ενεργεία στρατιώτες μπροστά σε Αμερικανούς πολίτες και όχι πλέον εφέδρους της Εθνοφυλακής, είπε ο Έσπερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

«Η επιλογή να χρησιμοποιηθούν εν ενεργεία στρατιώτες δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί παρά ως έσχατη επιλογή και σε πιο επείγουσες και πιο τραγικές καταστάσεις. Δεν βρισκόμαστε σε αυτού του είδους την κατάσταση σήμερα», σημείωσε ο Έσπερ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε χθες καθώς μίλησε για αμερικανικούς δρόμους που έχουν μετατραπεί σε «πεδία μάχης».

Όπως εξήγησε χθες κι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, μιλώντας για «στρατιωτική αργκό», ο Έσπερ δικαιολόγησε τη χρήση αυτού του όρου λόγω του παρελθόντος του στον στρατό ξηράς.

«Αποτελεί μέρος του στρατιωτικού λεξιλογίου με το οποίο μεγάλωσα. Αυτόν τον όρο χρησιμοποιούμε ως ρουτίνα για να περιγράψουμε μια ζώνη επιχειρήσεων», εξήγησε.

«Δεν πρόκειται για μια έκφραση κατά του πληθυσμού και σίγουρα όχι κατά των Αμερικανών συμπολιτών μας, όπως ορισμένοι υπαινίχθηκαν».

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου παραδέχθηκε, εντούτοις, ότι έσφαλε καθώς εμφανίστηκε τη Δευτέρα δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, που φωτογραφήθηκε μπροστά από μια εκκλησία με μια Βίβλο στο χέρι, λίγα λεπτά μετά τη βίαιη διάλυση διαδηλωτών, που διαμαρτύρονταν ειρηνικά κοντά στον Λευκό Οίκο.

«Κάνω ό,τι μπορώ να παραμείνω απολιτικός και να αποφεύγω καταστάσεις που μπορούν να φαίνονται πολιτικές», επισήμανε. «Κάποιες φορές τα καταφέρνω, κάποιες άλλες όχι».

Ο Τραμπ την Τρίτη αποδοκίμασε τους κυβερνήτες των αμερικανικών πολιτειών που δεν αποδέχθηκαν την πρότασή του να στείλει τον αμερικανικό στρατό για να καταστείλει τις ταραχές.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απείλησε να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταστείλει τις ταραχές, που εκτυλίσσονται για δεύτερη εβδομάδα και ειρωνεύτηκε τις τοπικές αρχές, μεταξύ αυτών τους Αμερικανούς κυβερνήτες, για την απάντησή τους στις βίαιες διαδηλώσεις.

«Η Νέα Υόρκη χάθηκε στους πλιατσικολόγους, τα κακοποιά στοιχεία, τη Ριζοσπαστική Αριστερά, και όλες τις άλλες μορφές Ρεμαλιών και Αποβρασμάτων. Οι Κυβερνήτες αρνούνται να αποδεχθούν την προσφορά μου μιας Εθνοφρουράς που θα υπερισχύσει. Η πόλη της Νέας Υόρκης έχει γίνει κομμάτια», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμά του στο Twitter, αναφερόμενος στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρουσίασε καμία απόδειξη ότι αριστεροί βρίσκονται πίσω από τις ταραχές, που συγκλονίζουν αμερικανικές πόλεις.

Για όγδοη συνεχόμενη μέρα η κατάσταση στις ΗΠΑ μοιάζει να είναι εκτός ελέγχου, καθώς οι μαζικές διαδηλώσεις και οι ταραχές μαίνονται. Η μία νύχτα χάους, διαδέχεται την άλλη, με τους διαδηλωτές να αγνοούν την απαγόρευση κυκλοφορίας που ισχύει σε Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και Μινεάπολη και να κατακλύζουν τους δρόμους και να συγκρούονται με τις δυνάμεις καταστολής.

Τα άγρια επεισόδια εδώ και ημέρες μεταφέρονται από την μία πόλη στην άλλη και από τη μία Πολιτεία στην άλλη και τροφοδοτούνται από τη διαχρονική καταπάτηση των δικαιωμάτων της αφροαμερικανικής κοινότητας που σε συνδυασμό με τις πολιτικές προκλήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα.

Σημειώνεται πως σε πολλές περιπτώσεις ειρηνικών διαμαρτυριών, μια μικρή μερίδα ατόμων προχωρά σε λεηλασίες και βανδαλισμούς, με την αστυνομία να επιδίδεται σε υπερβολική χρήση δακρυγόνων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σε τουλάχιστον 13 πολιτείες η Εθνική Φρουρά έχει αναλάβει την επαναφορά της τάξης.

Η κατάσταση στη Νέα Υόρκη παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και σαν να μην έφτανε αυτό αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν χθες Τρίτη άνδρα ο οποίος άνοιξε πυρ στη συνοικία Μπρούκλιν, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, επικαλούμενο πηγές. Ο άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ περί τις 21:00 εναντίον δύο προσώπων. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον ένοπλο, ο οποίος υπέκυψε αργότερα. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο συμβάν.

Εν τω μεταξύ, μέχρι τις 11 το βράδυ (τοπική ώρα) είχαν γίνει τουλάχιστον 40 συλλήψεις και μικρής έντασης επεισόδια στην προσπάθεια της αστυνομίας να απομακρύνει το πλήθος που διαδήλωνε.

Χιλιάδες αστυνομικοί μετακινούσαν από τους κεντρικούς δρόμους τους διαδηλωτές και μία μεγάλη μερίδα από αυτούς «αποκλείστηκε» στην γέφυρα του Μπρούκλιν όπου και από τις δύο πλευρές υπάρχουν δυνάμεις της αστυνομίας που προς το παρόν τους παρατηρούν και δεν έχουν γίνει επεισόδια.

Μάλιστα, οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης έγραψε στο twitter «χάος, ανομία και καταστροφές έχουν καταλάβει τη Νέα Υόρκη. Πότε θα καλέσει ο κυβερνήτης Κουόμο για βοήθεια την ομοσπονδιακή κυβέρνηση;».

