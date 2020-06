Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν: Ταυτοποιήθηκε ύποπτος 13 χρόνια μετά

Η εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν Μπεθ ΜακΚαν το βράδυ της 3ης Μαΐου 2007, σε ηλικία 3 ετών, από το κρεβάτι της στην Πράια ντα Λουζ, στην περιφέρεια Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, έχει χαρακτηριστεί ως η πιο πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης στη σύγχρονη ιστορία. Και αυτό, γιατί μέχρι σήμερα η υπόθεση δεν έχει εξιχνιαστεί και η τύχη του κοριτσιού ακόμα παραμένει άγνωστη.

Δεκατρία ολόκληρα χρόνια μετά, ταυτοποιήθηκε από την βρετανική αστυνομία ένας ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν. Πρόκειται για έναν 43χρονο Γερμανό υπήκοο, κρατούμενο στις φυλακές, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε το τρίχρονο κοριτσάκι, καθώς εκείνη την περίοδο τριγυρνούσε την περιοχή της εξαφάνισης με ένα βαν.

German prisoner, 43, identified as new suspect in case of Madeleine McCann, who went missing in Portugal in 2007 https://t.co/GAoWJ2gmeB