ΗΠΑ: Οργιάζουν οι φήμες για καρατόμηση του υπ. Άμυνας επειδή διαφώνησε με τον Τραμπ για τον στρατό στους δρόμους

Ο υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ παραμένει στη θέση του, διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι, καθώς εντείνονται οι εικασίες ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να τον απομακρύνει από την κυβέρνηση, μετά τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα για τον τρόπο αντιμετώπισης των διαδηλώσεων στις ΗΠΑ.

«Μέχρι τώρα ο υπουργός Έσπερ παραμένει υπουργός Έσπερ και αν ο πρόεδρος χάσει την εμπιστοσύνη του θα το μάθουμε όλοι στο μέλλον», είπε η ΜακΕνάνι κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την επίκληση του Νόμου περί Εξέγερσης ώστε να αναπτυχθούν εν ενεργεία στρατιώτες για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις. Είπε επίσης ότι δεν γνώριζε ότι θα μετείχε και ο ίδιος στην φωτογράφιση του Τραμπ μπροστά από μια εκκλησία, που έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση τις τελευταίες ημέρες.

Η ΜακΕνάνι είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ θα χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης, αν χρειαστεί.

Η εκπρόσωπος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή να διευρυνθεί η περίμετρος ασφαλείας γύρω από τον Λευκό Οίκο, την Δευτέρα. «Ήταν νωρίς το απόγευμα. Παρατήρησε ότι δεν είχε γίνει, έδωσε την εντολή», είπε, αναφερόμενη στη βίαιη εκδίωξη των διαδηλωτών από την Πλατεία Λαφαγιέτ της Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν ζήτησε εκείνος να απομακρυνθούν οι διαδηλωτές.

Ο Τραμπ την Τρίτη αποδοκίμασε τους κυβερνήτες των αμερικανικών πολιτειών που δεν αποδέχθηκαν την πρότασή του να στείλει τον αμερικανικό στρατό για να καταστείλει τις ταραχές.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απείλησε να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταστείλει τις ταραχές, που εκτυλίσσονται για δεύτερη εβδομάδα και ειρωνεύτηκε τις τοπικές αρχές, μεταξύ αυτών τους Αμερικανούς κυβερνήτες, για την απάντησή τους στις βίαιες διαδηλώσεις.

«Η Νέα Υόρκη χάθηκε στους πλιατσικολόγους, τα κακοποιά στοιχεία, τη Ριζοσπαστική Αριστερά, και όλες τις άλλες μορφές Ρεμαλιών και Αποβρασμάτων. Οι Κυβερνήτες αρνούνται να αποδεχθούν την προσφορά μου μιας Εθνοφρουράς που θα υπερισχύσει. Η πόλη της Νέας Υόρκης έχει γίνει κομμάτια», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμά του στο Twitter, αναφερόμενος στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρουσίασε καμία απόδειξη ότι αριστεροί βρίσκονται πίσω από τις ταραχές, που συγκλονίζουν αμερικανικές πόλεις.

Για όγδοη συνεχόμενη μέρα η κατάσταση στις ΗΠΑ μοιάζει να είναι εκτός ελέγχου, καθώς οι μαζικές διαδηλώσεις και οι ταραχές μαίνονται. Η μία νύχτα χάους, διαδέχεται την άλλη, με τους διαδηλωτές να αγνοούν την απαγόρευση κυκλοφορίας που ισχύει σε Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και Μινεάπολη και να κατακλύζουν τους δρόμους και να συγκρούονται με τις δυνάμεις καταστολής.

Τα άγρια επεισόδια εδώ και ημέρες μεταφέρονται από την μία πόλη στην άλλη και από τη μία Πολιτεία στην άλλη και τροφοδοτούνται από τη διαχρονική καταπάτηση των δικαιωμάτων της αφροαμερικανικής κοινότητας που σε συνδυασμό με τις πολιτικές προκλήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα.

Σημειώνεται πως σε πολλές περιπτώσεις ειρηνικών διαμαρτυριών, μια μικρή μερίδα ατόμων προχωρά σε λεηλασίες και βανδαλισμούς, με την αστυνομία να επιδίδεται σε υπερβολική χρήση δακρυγόνων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σε τουλάχιστον 13 πολιτείες η Εθνική Φρουρά έχει αναλάβει την επαναφορά της τάξης.

Η κατάσταση στη Νέα Υόρκη παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και σαν να μην έφτανε αυτό αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν χθες Τρίτη άνδρα ο οποίος άνοιξε πυρ στη συνοικία Μπρούκλιν, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, επικαλούμενο πηγές. Ο άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ περί τις 21:00 εναντίον δύο προσώπων. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον ένοπλο, ο οποίος υπέκυψε αργότερα. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο συμβάν.

Εν τω μεταξύ, μέχρι τις 11 το βράδυ (τοπική ώρα) είχαν γίνει τουλάχιστον 40 συλλήψεις και μικρής έντασης επεισόδια στην προσπάθεια της αστυνομίας να απομακρύνει το πλήθος που διαδήλωνε.

Χιλιάδες αστυνομικοί μετακινούσαν από τους κεντρικούς δρόμους τους διαδηλωτές και μία μεγάλη μερίδα από αυτούς «αποκλείστηκε» στην γέφυρα του Μπρούκλιν όπου και από τις δύο πλευρές υπάρχουν δυνάμεις της αστυνομίας που προς το παρόν τους παρατηρούν και δεν έχουν γίνει επεισόδια.

Μάλιστα, οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης έγραψε στο twitter «χάος, ανομία και καταστροφές έχουν καταλάβει τη Νέα Υόρκη. Πότε θα καλέσει ο κυβερνήτης Κουόμο για βοήθεια την ομοσπονδιακή κυβέρνηση;».

“Chaos, lawlessness, and destruction take over New York.” @FoxNews When will Governor Cuomo call the Federal Government for help?