Σε ειρηνική διαμαρτυρία για τον Φλόιντ στο Μπρούκλιν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Μήνυμα κατά της αδικίας έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, με τη συμμετοχή του σε ειρηνική διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στο Μπρούκλιν με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους πολίτες των οποίων τα δικαιώματα έχουν καταπατηθεί βάναυσα και υπογράμμισε την ανάγκη να γίνονται οι διαμαρτυρίες ειρηνικά, καθώς «η βία γεννά μόνο περισσότερη βία».

Thanks to @Elpidophoros of the Greek Orthodox Archdiocese of America for answering our invite and marching with us for justice. It’ll take ALL OF US, Black and otherwise, to deliver righteous justice for Breonna, George, Ahmaud, and every name we’ll never know. #BlackLivesMatter. pic.twitter.com/9fPTsLYGXf