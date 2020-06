Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο - «Βγάλτε το γόνατο από τον λαιμό μας»

Το «τελευταίο αντίο» στον Τζορτζ Φλόιντ είπαν στην επιμνημόσυνη τελετή, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, συγγενείς και φίλοι του 46χρονου που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη από αστυνομικό, περιστατικό που προκάλεσε τσουνάμι διαδηλώσεων κατά της αστυνομικής βίας.

Η επιμνημόσυνη τελετή για τον Φλόιντ πραγματοποιήθηκε στη Μινεάπολη, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αλλά και δολοφονήθηκε στις 25 Μαΐου. Στην τελετή πρωτοστάτησε ο Αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, βετεράνος ακτιβιστής των Αφροαμερικανών, πολιτικός σχολιαστής του CNN και υπέρμαχος των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο οποίος κατήγγειλε τον ρατσισμό και κάλεσε το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης να λογοδοτήσει:

«Για 400 χρόνια οι μαύροι στην Αμερική έχουν τα γόνατά στον λαιμό τους. Γι’ αυτό δεν μπορέσαμε να γίνουμε ποτέ αυτοί που θέλαμε να είμαστε. Αυτό που έγινε στον Φλόιντ, γίνεται κάθε μέρα σε αυτή την χώρα: στην εκπαίδευση, στην υγεία, σε κάθε τομέα της Αμερικανικής ζωής. Ήρθε η ώρα να σταθούμε όρθιοι στην μνήμη του Τζορτζ και να φωνάξουμε: πάρτε το γόνατο από τον λαιμό μας».

Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο Σάρπτον ζήτησε από τους παριστάμενους να μείνουν σιωπηλοί για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, όσο χρόνο, δηλαδή, είχει ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν το γόνατό του στον λάιμό του 46χρονου Αφροαμερικανού.

Rev. Al Sharpton calls for an 8 minute and 46 second moment of reflection and silence at the memorial service for George Floyd, the amount of time the arresting officer’s knee was on Floyd’s neck, according to prosecutors. https://t.co/03viM8Isf8 pic.twitter.com/ty5oV6zGmD