Σοκ στο Μεξικό: Νεκρός ο άνδρας που δέχτηκε αστυνομικη βία επειδή δεν φορούσε μάσκα (Βίντεο)

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που δείχνει αστυνομικούς στο Μεξικό να σπρώχνουν άνδρα με τη βία σε όχημα της αστυνομίας. «Μόνο και μόνο επειδή δεν φορούσε μάσκα;», ρωτά ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Αντιστεκόταν» απαντά ένας από τους αστυνομικούς.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

COPS MURDERED GIOVANNI Giovanni López, 30yo day laborer arrested for not wearing a mask, criminalised by cops and brutally beaten to death bc he belongs to the Mexican racialized underclass. ACAB EVERYWHERE https://t.co/ifIhGkqFhm … #JusticiaParaGiovanni #JusticeForGiovanni pic.twitter.com/Qv617s5gWB

Οι συγγενείς του Τζιοβάνι Λόπες απευθύνθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, καθώς δεν ήξεραν που βρίσκεται, αλλά από εκεί τους έστειλαν στο νοσοκομείο της Γκουανταλαχάρα όπου και βρήκαν το νεκρό του σώμα. Είχε μία σφαίρα στο πόδι, ενώ αργότερα η αυτοψία έδειξε ότι πέθανε από αμβλύ τραύμα που έφερε στο κεφάλι.

Ο θάνατος του νεαρού σημειώθηκε στις αρχές Μαΐου, ωστόσο η οικογένειά του κατήγγειλε τον θάνατό του αυτή την εβδομάδα.

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε σε όλο το Μεξικό η είδηση του θανάτου του νεαρού Τζιοβάνι, ενώ και το Twitter πήρε φωτιά με το χασταγκ #JusticiaParaGiovanni (δικαιοσύνη για τον Τζιοβάνι).

This is happening right now in Guadalajara, México. A man's life was taken.He was tortured and murdered by the Jalisco State Police because he didn't wear a face mask . WE DEMAND JUSTICE#JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/5UTvFVJLT9