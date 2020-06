Νέο σκληρό βίντεο: «Νταήδες» αστυνομικοί στις ΗΠΑ ρίχνουν στο έδαφος 75χρονο

Σε διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών τέθηκαν χθες, Πέμπτη, δύο αστυνομικοί στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, οι οποίοι φαίνονται σε βίντεο να σπρώχνουν και να πέφτει στο έδαφος ένας 75χρονος λευκός άνδρας, την ώρα που συνεχίζονταν για 10η νύχτα οι διαδηλώσεις για τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς κατά τη βίαιη προσαγωγή του.

Το βίντεο, το οποίο τράβηξε ένας δημοσιογράφος του τοπικού δημόσιου ραδιοσταθμού WBFO και το ανήρτησε στον ιστότοπό του και στον λογαριασμό του στο Twitter, δείχνει έναν άνδρα με λευκά μαλλιά να πλησιάζει γραμμή αστυνομικών με εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ταραχών. Ένας από αυτούς τον σπρώχνει με ένα γκλομπ και ένας δεύτερος με το χέρι του. Τότε ακούγεται ο ήχος σπασίματος και αίμα τρέχει από το κεφάλι του 75χρονου. Ο άνδρας αυτός, ο οποίος είναι λευκός, δεν κατονομάζεται.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET