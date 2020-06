Δολοφονία Φλόιντ: Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους της Ουάσινγκτον - Διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο (Βίντεο)

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ από τέσσερις αστυνομικούς.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Ουάσινγκτον, καθώς συνεχίζονται για 12η ημέρα οι κινητοποιήσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Φλόιντ και την ίδια ώρα οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για να χαλιναγωγήσουν τις πρακτικές που ακολουθούν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου.



Ορισμένοι ακτιβιστές προέτρεπαν μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης να συγκεντρωθούν σήμερα τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης προβλέπουν ότι η συμμετοχή θα φτάσει στις δεκάδες χιλιάδες.

Στα σκαλιά του Μνημείου Λίνκολν, ο 27χρονος οικοδόμος Ντιλόνο Κάρολ, είπε ότι πήγε στη διαδήλωση επειδή «απλώς δεν μπορεί» να καθίσει και να την παρακολουθεί από το σπίτι του. «Οι φωνές μας πρέπει να ακουστούν. Δεν μπορούμε να έχουμε ξανά έναν άνδρα να φωνάζει τη μαμά του στον δρόμο και να περνάει αυτά που πέρασε ο Τζορτζ Φλόιντ», τόνισε.

Νωρίς το πρωί έξι λεωφορεία αποβίβασαν αρκετές εκατοντάδες ένστολους στρατιωτικούς, που κρατούσαν ασπίδες, στο χώρο του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters. Στρατιωτικά Χάμβι ήταν παρκαρισμένα στους δεντροφυτεμένους δρόμους της πόλης.

Η αστυνομία ήταν επίσης παρούσα στην Ουάσινγκτον, όμως σε μικρότερους αριθμούς σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Οι αστυνομικοί τηρούσαν πιο χαλαρή στάση και φορούσαν τις στολές περιπολίας τους αντί για αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη.

Μέχρι το μεσημέρι, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 3.000 άνθρωποι στο Μνημείο του Λίνκολν και άλλοι τόσοι κοντά στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Μια άλλη ομάδα διαδηλωτών βρισκόταν έξω από το Καπιτώλιο.

Οδηγοί που περνούσαν με τα οχήματά τους κόρναραν σε ένδειξη συμπαράστασης ενώ ορισμένοι κάτοικοι βγήκαν στον δρόμο για να προσφέρουν σνακ και νερό στους συγκεντρωμένους, για να τους δροσίσουν εν μέσω της αποπνικτικής ζέστης.

Οι εκατοντάδες διαδηλωτές που έκαναν πορεία περνώντας έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον φώναζαν: «Χέρια ψηλά, μην πυροβολείτε», «Πορευόμαστε για την ειρήνη, όχι για το μίσος» και «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τη φράση που επαναλάμβανε ο Φλόιντ λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στο Λονδίνο, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» και χτυπώντας ταμπούρλα. Οι περισσότεροι δεν τηρούσαν αποστάσεις, ορισμένοι όμως φορούσαν προστατευτικές μάσκες. «Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε τον ρατσισμό σε στάχτη!» φώναζε μια διαδηλώτρια με ντουντούκα. «Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι αθώο», κατήγγειλαν οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στον ρατσισμό και την αστυνομική βία.

A number of protesters in support of the # BlackLivesMatter movement have moved from Whitehall to the US Embassy in London as they continue to demonstrate against the death of # GeorgeFloyd in the US.pic.twitter.com/ASOqX54L34