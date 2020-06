Βρυξέλλες: Σοβαρά επεισόδια και τραυματίες μετά τη μεγάλη αντιρατσιστική διαδήλωση (Βίντεο)

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το βράδυ στις Βρυξέλλες, μεταξύ μιας ομάδας ταραχοποιών και αστυνομικών, μετά τη λήξη της μεγάλης αντιρατσιστικής πορείας στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 10.000 άνθρωποι.

Σπασμένες βιτρίνες, φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, πετροπόλεμος: οι ταραχές ξέσπασαν στον εμπορικό δρόμο Ματονζέ, τη σημαντικότερη «αφρικανική» γειτονιά των Βρυξελλών, αφού διαλύθηκε η πορεία. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν.

About ten thousand people gathered on Place Poulaert in front of Palais de Justice in #Brussels, #Belgium as part of #BlackLivesMatter protests against racism & police brutality in the wake of the death of #GeorgeFloyd #brusselsblm #brusselsprotests #BLMBelgium pic.twitter.com/pbOHtL8qG9