Σιάτλ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές και ο οδηγός άνοιξε πυρ (βίντεο)

Ένα άτομο τραυματίστηκε όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, στο Σιάτλ των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, ο οδηγός του οχήματος έβγαλε όπλο και πυροβόλησε προς το πλήθος, λίγο πριν συλληφθεί από τις αστυνομικές Αρχές.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε δείχνει έναν άνδρα να οδηγεί το αυτοκίνητο πάνω σε οδόφραγμα. Οι διαδηλωτές έπειτα κινούνται προς το όχημα και αρχίζουν να χτυπούν τον οδηγό πριν αυτός φανεί να πυροβολεί από το παράθυρο του οχήματος. Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ, ένας 27χρονος άνδρας δέχτηκε πυρά και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, την Κυριακή (07/06, τοπική ώρα), στους δρόμους πολλών αμερικανικών μεγαλουπόλεων και διαμαρτυρήθηκαν στον απόηχο του θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς.

Μπορεί οι κινητοποιήσεις των πρώτων ημερών να στιγματίστηκαν από βίαια επεισόδια, καταστροφές των επιχειρήσεων και πλιάτσικο, αλλά αυτές ήταν ειρηνικές.

​Μάλιστα, η οδός της Ουάσινγκτον μετονομάστηκε πρόσφατα σε «Black Lives Matter» ύστερα από σχετική εντολή της δημάρχου Μύριελ Μπόουζερ.

​Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στη Νέα Υόρκη, όπου πολλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης και ύψωσαν τη γροθιά τους.

Σε περιοχή του Λος Άντζελες, σημειώθηκε μοτο-πορεία από τους διαδηλωτές και, μάλιστα, σε ειρηνικό κλίμα.

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured.



Shooting victim stable; Suspect arrested.pic.twitter.com/ahKFNelVTe