Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Τζορτζ Φλόιντ - Εκατοντάδες κάτοικοι του Χιούστον στο τελευταίο αντίο

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από το πρωί σήμερα στο Χιούστον του Τέξας για να τιμήσουν τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος πέθανε κατά τη σύλληψή του από τέσσερις αστυνομικούς πριν από δύο εβδομάδες, την ίδια ώρα που εντείνονται οι πιέσεις για σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης στις ΗΠΑ.

Η οργή των διαδηλωτών για τον θάνατο του 46χρονου Φλόιντ δίνει τη θέση της σε μια αυξανόμενη αποφασιστικότητα να μετατραπεί η υπόθεση αυτή σε σημείο καμπής για τις φυλετικές διακρίσεις και σε εφαλτήριο για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας σε όλη τη χώρα.

Στο Χιούστον, την πόλη όπου μεγάλωσε ο Φλόιντ, αμερικανικές σημαίες κυμάτιζαν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία Κρήνη της Δοξολογίας. Εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να προσκυνήσουν στο φέρετρό του. Κάποιοι φορούσαν μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τα τελευταία λόγια του 46χρονου πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, ακινητοποιημένος κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν.

«Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα. Γίνονται πολλές αλλαγές. Είναι τραγικό που έπρεπε να χαθεί μια ζωή», είπε ο Πέρενς Μάκιντος, ένας Αφροαμερικανός κάτοικος του Χιούστον που περίμενε για να αποτίσει τον ύστατο φόρο τιμής στον Φλόιντ.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο διεκδικητής του χρίσματος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, πρόκειται να συναντηθεί με τους συγγενείς του Φλόιντ αργότερα σήμερα. Η κηδεία θα γίνει αύριο Τρίτη και θα την τελέσει ο αιδεσιμώτατος Αλ Σάρπτον, γνωστός ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

