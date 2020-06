Τζορτζ Φλόιντ: Οδύνη και οργή στις ΗΠΑ για τον θάνατό του – Σήμερα το τελευταίο αντίο (Φωτογραφίες, βίντεο)

Ο επίλογος για τον Τζόρτζ Φλόιντ γράφεται σήμερα στο Χιούστον, καθώς οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να τον αποχαιρετήσουν στο τελευταίο του ταξίδι, μέσα σε κλίμα οδύνης και οργής για τον τρόπο που «έφυγε» για την τελευταία του κατοικία.

Ο Αφροαμερικανός δεν μπορούσε να αναπνεύσει κάτω από το γόνατο του αστυνομικού, κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους και άφησε την τελευταία του πνοή, προκαλώντας παγκόσμια αντίδραση απέναντι στη βία και τον ρατσισμό και συγκρούσεις ανάμεσα στον κόσμο και την αστυνομία στις ΗΠΑ, με φόντο το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στις πολιτείες.

Η σορός του αδικοχαμένου 46χρονου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα και χιλιάδες κόσμου περίμενε υπομονετικά στην ουρά για να προσκυνήσει το φέρετρό του. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο νεκροταφείο του Χιούστον Memorial Gardens, στο προάστιο Πέρλαντ, με τον Φλόιντ να τάφεται δίπλα στη μητέρα του, το όνομα της οποίας φώναξε αρκετές φορές πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις εκλογές Τζο Μπάιντεν, που θα αντιπαρατεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με συγγενείς του Φλόιντ επί περισσότερο από μία ώρα χθες στο Χιούστον, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μπέντζαμιν Κραμπ.

“Άκουσε, αφουγκράστηκε τον πόνο τους και συμμερίστηκε τον πόνο τους”, δήλωσε ο Κραμπ. “Αυτή η συμπόνοια είχε τεράστια σημασία για την οικογένεια που πενθεί”, πρόσθεσε.

Στο μεταξύ στην Ουάσινγκτον οι Δημοκρατικοί παρουσίασαν νομοσχέδιο που θα καθιστά την αστυνομική βία ομοσπονδιακό αδίκημα και θα επιτρέπει στα θύματά της αλλά και στις οικογένειές τους να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον των αστυνομικών, τερματίζοντας ένα νομικό δόγμα που στην ουσία παρέχει ασυλία στην αστυνομία.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει την απαγόρευση του κεφαλοκλειδώματος και απαιτεί τη χρήση καμερών από τους αστυνομικούς, ορίζει νέους κανόνες για τη χρήση θανατηφόρας βίας και διευκολύνει την ανεξάρτητη έρευνα αστυνομικών τμημάτων όπου παρατηρούνται πολλά περιστατικά παραβιάσεων.

Κάποια αστυνομικά τμήματα ήδη αναλαμβάνουν δράση. Χθες η Επιτροπή Αστυνομίας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι το αστυνομικό τμήμα της πόλης συμφώνησε να θέσει αμέσως σε εφαρμογή μορατόριουμ στην εκπαίδευση και τη χρήση κεφαλοκλειδώματος.

Το νομοσχέδιο των Δημοκρατικών δεν ζητεί την κατάργηση των αστυνομικών τμημάτων ή την αναστολή της χρηματοδότησής τους, αιτήματα κάποιων ακτιβιστών.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της αστυνομίας, λέγοντας ότι το 99% των αστυνομικών είναι “καταπληκτικοί, καταπληκτικοί άνθρωποι”.

“Δεν θα ανασταλεί η χρηματοδότηση, δεν θα διαλυθεί η αστυνομία μας”, τόνισε ο Τραμπ στη διάρκεια στρογγυλής τράπεζας στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή αξιωματούχων από την ομοσπονδιακή, την πολιτειακή και την τοπική αστυνομία.

Ο Μπάιντεν είναι αντίθετος στην αναστολή της χρηματοδότης της αστυνομίας, όμως στηρίζει “την άμεση ανάγκη” για μεταρρυθμίσεις στο σώμα, επεσήμανε εκπρόσωπος της προεκλογικής του εκστρατείας.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο Χιούστον του Τέξας για να τιμήσουν τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος πέθανε κατά τη σύλληψή του από τέσσερις αστυνομικούς πριν από δύο εβδομάδες, την ίδια ώρα που εντείνονται οι πιέσεις για σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης στις ΗΠΑ.

Η οργή των διαδηλωτών για τον θάνατο του 46χρονου Φλόιντ δίνει τη θέση της σε μια αυξανόμενη αποφασιστικότητα να μετατραπεί η υπόθεση αυτή σε σημείο καμπής για τις φυλετικές διακρίσεις και σε εφαλτήριο για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας σε όλη τη χώρα.

Στο Χιούστον, την πόλη όπου μεγάλωσε ο Φλόιντ, αμερικανικές σημαίες κυμάτιζαν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία Κρήνη της Δοξολογίας. Εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να προσκυνήσουν στο φέρετρό του. Κάποιοι φορούσαν μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τα τελευταία λόγια του 46χρονου πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, ακινητοποιημένος κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν.

Thousands of protesters flooded Hollywood Boulevard in Los Angeles on Sunday as demonstrations have erupted worldwide since the death of George Floyd in police custody. https://t.co/mLGpJsMK1i pic.twitter.com/UYeCOipD9f