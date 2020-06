Τραγωδία στην Τυνησία: Ναυάγιο πλοίου με μετανάστες – 34 οι νεκροί

Άλλα δώδεκα πτώματα ανασύρθηκαν την Τετάρτη στη θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά των νησιών Κερκένα στην Τυνησία, εξέλιξη με την οποία ο απολογισμό του ναυαγίου πλεούμενου με παράτυπους μετανάστες αυξήθηκε σε τουλάχιστον 34 νεκρούς, στην πλειονότητά τους γυναίκες, σύμφωνα με δικαστήριο της πόλης Σφαξ (κεντροανατολικά).

Αλιείς ειδοποίησαν τις αρχές όταν είδαν την Τρίτη πτώματα να επιπλέουν, στα ανοικτά του αρχιπελάγους Κερκένα, όχι μακριά από το λιμάνι της Σφαξ.

Την Τρίτη ανασύρθηκαν 22 πτώματα και χθες άλλα 12, με τον απολογισμό των θυμάτων να ανέρχεται σε 34 νεκρούς: 23 γυναίκες, 9 άνδρες και δύο παιδιά ηλικίας περίπου 3 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουράντ Τούρκι, εκπρόσωπος του δικαστηρίου της πόλης.

#Tunisia 09.06.20 - According to official statement of Tunisian National Guard spokesperson the authorities between 31.05 & 06.06.2020 thwarted 22 boat crossings and apprehended 201 #migrants of different nationalities. #migrantcrisis #frontex #seenotrettung #COVID19 pic.twitter.com/Nm3Disvwgo