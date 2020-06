Κίνα: Τουλάχιστον 19 νεκροί από έκρηξη σε βυτίο φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο αέριο (βίντεο)

Τουλάχιστον δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 200 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη στο βυτίο φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο και κινείτο σε αυτοκινητόδρομο της ανατολικής Κίνας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν σπίτια και εργοστάσια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

At least 9 dead in east China's oil tank truck explosion: PART-1

An oil tank truck exploded on an expressway in east China's Zhejiang Province Saturday afternoon, damaging nearby residential houses and factory workshops, local authorities said. pic.twitter.com/ujUZ51GPoD