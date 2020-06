Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ένας νεκρός και 8 τραυματίες(Βίντεο)

Σεισμική δόνηση της κλίμακας των 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:30, στην ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 77 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ερζερούμ και είχε εστιακό βάθος δύο χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας αστυνομικός έχασε ζωή του σε φυλάκιο και ένας ακόμη τραυματίστηκε. Υπάρχουν άλλοι οκτώ τραυματίες από τον σεισμό στην περιοχή ανάμεσά του και ένα παιδί από στέγη που κατέρρευσε.

According the info we have so far, in the Karliova earthquake in Bingol province in eastern Turkey, at least in two villages several houses collapsed and at least 9 people injured. In another area 3 security members injured after their booth collapsed.pic.twitter.com/ANXRmmlUwr

