Όργια φημών για την υγεία του Τραμπ: Κουρασμένος και ασταθής στην τελετή αποφοίτησης του Γουέστ Πόιντ (Βίντεο)

Η κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί σήμερα φημολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα που κλείνει τα 74 του χρόνια, έπειτα από την παρουσία του χθες στην τελετή αποφοίτησης στην στρατιωτική ακαδημία του Γουέστ Πόιντ, οπότε και έδειξε κάποια σημάδια κούρασης και αστάθειας.

Μετά την ομιλία του ενώπιον των αποφοιτούντων που θα αποτελέσουν την αυριανή ελίτ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ομιλία κατά την οποία πρυτάνευσαν σπάνιοι για τον Ντόναλντ Τραμπ τόνοι μετριοπάθειας, και καθώς κατέβαινε από το βήμα, ο αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να δυσκολεύεται να περπατήσει στην ειδική ράμπα, την οποία κατέβηκε με μικρά, ασταθή διστακτικά βήματα.

Why is Trump having trouble walking down a ramp and drinking a glass of water with one hand? Does he have Parkinson’s? What was the reason for the mysterious Walter Reed trip last year? We deserve answers. pic.twitter.com/8wemcucnGN

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν επίσης ότι στην μέση της ομιλίας του χρειάσθηκε την βοήθεια και του δεύτερου χεριού του για να φέρει το ποτήρι με το νερό στα χείλη του - κίνηση που έχει παρατηρηθεί επανειλημμένως στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ότι πρόφερε με το ζόρι το όνομα του στρατηγού Ντάγκλας ΜακΑρθουρ, ήρωα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο δρ Μπάντι Λι, ψυχίατρος του Πανεπιστημίου Yale σχολίασε στο Twitter: «Πρόκειται για επίμονη νευρολογική ένδειξη, η οποία, σε συνδυασμό με άλλες, θα ήταν αρκετά ανησυχητική ώστε να απαιτεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου».

Ο Τραμπ ανέλαβε αργότερα να απαντήσει μόνος του μέσω του Twitter στα ερωτηματικά που δημιούργησε για την κατάσταση της υγείας του. Η ράμπα πρόσβασης στο βήμα του Γουέστ Πόιντ ήταν «πολύ μακριά και απότομη και, κυρίως , ήταν πολύ ολισθηρή», έγραψε. Κατά συνέπεια, ήταν εξαιρετικά προσεκτικός για να μην πέσει και δώσει την ευκαιρία στα μέσα ενημέρωσης να τον κοροϊδεύουν. Και τονίζει ότι κατέβηκε «τρέχοντας» τα τελευταία μέτρα της ράμπας.

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!