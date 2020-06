Ο αστυνομικός που γύρισε πλάτη στη δολοφονία Φλόιντ – Σοκαριστικό βίντεο

Ανατριχίλα προκαλεί το νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της δολοφονίας του Αφροαμερικανού Τζόρτζ Φλόιντ. Μπορεί το γόνατο του πρώην αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν να ήταν εκείνο που πίεσε ασφυκτικά τον αυχένα του άτυχου άνδρα, οδηγώντας τον στον θάνατο, ωστόσο ο ρόλος των συναδέλφων του που ήταν παρόντες και δεν έκαναν τίποτα για να τον σταματήσουν είναι εξοργιστικός.

Το βίντεο αυτό αναδεικνύει την αδιάφορη στάση του πρώην αστυνομικού Του Θάο, ο οποίος εμφανίζεται να αγνοεί επιδεικτικά τις επίμονες εκκλήσεις αυτόπτων μαρτύρων να παρέμβει. Ο ασιατικής καταγωγής αστυνομικός, με μια έκφραση παγερής αδιαφορίας, αρνείται να κάνει το παραμικρό για να σώσει μια ζωή που χάνεται ακριβώς πίσω του.

«Θα τον αφήσεις να σκοτώσει αυτός τον άνθρωπο μπροστά σου;», ακούγεται ένας αυτόπτης μάρτυρας να ρωτάει τον Θάο, που στέκεται λίγα μέτρα μακριά από το πεσμένο σώμα του Φλόιντ, ενώ αυτό πιέζεται ασφυκτικά από τον Ντέρεκ Σόβιν. Οι μόνες στιγμές που ο Θάο μετακινήθηκε από τη θέση του, σύμφωνα με τη New York Post ήταν για να εμποδίσει το πλήθος που συγκεντρωνόταν να πλησιάσει τον Σόβιν, ενώ οι κραυγές «δεν μπορώ να αναπνεύσω» του Φλόιντ λιγόστευαν και έσβηναν, δινοντας τη θέση τους στη σιωπή.

NEW VIDEO OF #GEORGEFLOYD’S MURDER! Beyond disturbing, even harder to watch than the 1st video. “You’re going to let him kill that man in front of you?” Thao stood guard as Chauvin KILLED George ... while bystanders tried to save his life (Full video: https://t.co/bog11TZcDt) pic.twitter.com/coNI2oIb8l