Συνετρίβη F-15 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Βόρεια Θάλασσα – Έρευνες για τον πιλότο

Αεροσκάφος F-15 της US Air Force συνετρίβη στη Βόρεια Θάλασσα, κοντά στην ακτή του Middlesbrough ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση.

Το αεροσκάφος μετείχε σε άσκηση πτήσης σε σχηματισμό και ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του πιλότου του.

Το μονοθέσιο τζετ στάθμευε στην βάση της πτέρυγας μάχης RAF Lakenheath στο Σάφολκ προτού συντριβεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αεροπορικής βάσης «το αεροσκάφος προήλθε από την πτέρυγα μάχης RAF Leakenheath στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τη στιγμή του ατυχήματος, το αεροσκάφος βρισκόταν σε κανονική εκπαιδευτική αποστολή με έναν πιλότο επί του σκάφους. Η αιτία της συντριβής καθώς και η κατάσταση του πιλότου είναι άγνωστα μέχρι στιγμής και η ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Ηνωμένου Βασιλείου έχει κληθεί να συνδράμει».

Νωρίτερα σήμερα, η συγκεκριμένη πτέρυγα μάχης ανήρτησε φωτογραφίες τριών μαχητικών αεροσκαφών με το σχόλιο: «Έτοιμοι να απογειωθούμε τη Δευτέρα σαν… #weareliberty».

Ready to take on Monday like...#WeAreLiberty! #ReadyAF pic.twitter.com/QrwCrHp5bv