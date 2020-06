Τροχαίο ατύχημα για τον Μπόρις Τζόνσον – Διαδηλωτής «πετάχτηκε» μπροστά από την Jaguar του (Βίντεο)

Σε τροχαίο ατύχημα έξω από το Κοινοβούλιο ενεπλάκη το απόγευμα της ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, καθώς βρισκόταν μέσα στην λιμουζίνα της αυτοκινητοπομπής του, ένας Κούρδος διαδηλωτής «πετάχτηκε» ξαφνικά μπρόστα στο όχημα που επέβαινε.

Το τζιπ που ακολουθούσε χτύπησε από πίσω το όχημα που επέβαινε ο Μπόρις Τζόνσον, προκαλώντας του μικρή ζημιά.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5