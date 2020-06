Σοκαριστικό βίντεο: Οκτώ μαύρα κοριτσάκια ξυλοκοπούν 15χρονη λευκή

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία βίντεο που κυκλοφορεί και δείχνει τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης από οκτώ κορίτσια, όταν η πρώτη περίμενε στη στάση του τρένου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τα κορίτσια επιτίθενται στο θύμα με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ η 15χρονη προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό της. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η μητέρα της, η επίθεση δεν έμεινε μόνο εκεί, παρά τα 8 κορίτσια πέταξαν κάτω την κόρη της και την ποδοπάτησαν, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στα πλευρά, ένα μαυρισμένο μάτι και μελανιές σε όλο της το κορμί.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, η κόντρα πιθανώς να οφείλεται σε ερωτική αντιζηλία, καθώς η 15χρονης πιστεύει ότι δέχθηκε την επίθεση γιατί είχε μιλήσει με ένα αγόρι για το οποίο ενδιαφερόταν ερωτικά μια από τις οκτώ.

Η 15χρονη, σύμφωνα με τη Russia Today δεν έχει κάνει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, γιατί φοβάται ότι θα δεχθεί νέα επίθεση, αν πάει στην αστυνομία.

Για την 15χρονη έχει ήδη δημιουργηθεί μια ειδική σελίδα στην πλατφόρμα GoFundMe στην οποία έχουν ήδη συγκεντρωθεί περίπου 23.000 δολάρια.

A teen in Australia was brutally attacked by a gang of eight girls



The gang posted their videos of the beating on Snapchat to show off to their peers. The victim believes she was targeted because she spoke to a boy who one of the group ‘liked’



