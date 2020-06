Το Facebook κατέβασε προεκλογικές διαφημίσεις του Τραμπ με «ναζιστικά» σύμβολα

Η εταιρεία Facebook ανακοίνωσε χθες ότι κατέβασε αναρτήσεις και διαφημίσεις της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καθώς αυτές παραβίαζαν την πολιτική της εταιρείας κατά του οργανωμένου μίσους.

Οι διαφημίσεις έδειχναν ένα κόκκινο ανεστραμμένο τρίγωνο με κείμενο που ζητούσε από τους χρήστες του Facebook να λάβουν μέρος σε μια συλλογή υπογραφών εναντίον της Antifa, ενός χαλαρά οργανωμένου αντιφασιστικού κινήματος.

Facebook removes ads by President Donald Trump's campaign containing a symbol used by Nazi Germanyhttps://t.co/3HKyNhmcrK