Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Μινεάπολη

Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως συνέπεια τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό άλλων 11 ανθρώπων.

Η αστυνομία της Μινεάπολης με ανάρτησή της στο Twitter κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή, χωρίς, ωστόσο, να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους πυροβολισμούς. Πρόκειται για μια εμπορική περιοχή της πόλης, που βρίσκεται κοντά στη συνοικία Uptown Theatre με πολλά μπαρ και εστιατόρια.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds — Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν κινδυνεύει η ζωή των τραυματιών. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σπασμένα τζάμια από τους πυροβολισμούς σε ένα θέατρο και ένα κατάστημα.

Blood on the ground after a 7 were hit in a shooting in Uptown, Minneapolis just now:pic.twitter.com/3nqiZmUOcU — Kyle Hooten (@KyleHooten2) June 21, 2020

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, η αστυνομία συνιστά στους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή (2900 block of Hennepin) όπου έλαβε χώρα το περιστατικό.

#BREAKING: Ten people have been shot during a late night attack in the US city of Minneapolis. #9News pic.twitter.com/4QBsBYCHTv — Nine News Adelaide (@9NewsAdel) June 21, 2020

Η Μινεσότα άρχισε να επιτρέπει σε μπαρ και εστιατόρια να ανοίξουν ξανά με περιορισμένη εξυπηρέτηση την 1η Ιουνίου μετά από περίπου έξι εβδομάδες κλεισίματος εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.