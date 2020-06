Μακελειό στο Ρέντινγκ: Με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, διανοητικά προβλήματα και αιτών άσυλο ο Λίβυος συλληφθείς

Oι επιθέσεις με μαχαίρι που πραγματοποίησε ένας άνδρας χθες σε πάρκο της πόλης Ρέντινγκ της Βρετανίας και οι οποίες στοίχισαν την ζωή σε τρεις ανθρώπους προκαλώντας τον τραυματισμό άλλων τριών χαρακτηρίστηκαν σήμερα τρομοκρατική ενέργεια από την αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ.

Ο άνδρας αυτός, τον οποίον ακινητοποίησαν άοπλοι αστυνομικοί, συνελήφθη. Είναι ένας 25χρονος Λίβυος εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Η αστυνομία δεν τον κατονόμασε όμως, σύμφωνα με μια δυτική πηγή ασφαλείας και με την εφημερίδα Daily Telegraph, ο συλληφθείς ονομάζεται Καϊρι Σανταλάχ.

Η Τάνια Μπάσετ, μια εκπρόσωπος της Εθνικής Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών της Βρετανίας, δήλωσε νωρίτερα ότι ο ύποπτος είναι Λίβυος πρόσφυγας με βεβαρημένο ποινικό μητρώο για εγκλήματα που δεν συνδέονται με την τρομοκρατία. Η ίδια πρόσθεσε μάλιστα ότι ο άνθρωπος αυτός αντιμετωπίζει σοβαρά διανοητικά προβλήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του BBC και άλλων μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο συλληφθείς ήταν αιτών άσυλο και έχει καταδικαστεί για βία, γεγονός που σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της ποινής θα μπορούσε να έχει απελαθεί.

Η έρευνα συνεχίζεται. Η αστυνομία έχει πάρει καταθέσεις από τουλάχιστον 40 αυτόπτες μάρτυρες, ενώ πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του συλληφθέντος στο Ρέντινγκ.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην εφημερίδα Mirror είπε ότι ο δράστης με το μαχαίρι «φώναζε ακατανόητες λέξεις» πριν μαχαιρώσει ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο πάρκο σε ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ στο Ρέντινγκ, περίπου 65 χλμ. δυτικά του Λονδίνου.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο BBC, ο Λόρενς Γουόρτ, είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε όταν ένας άντρας ξαφνικά στράφηκε προς μια παρέα περίπου οκτώ έως 10 φίλων και άρχισε να τους μαχαιρώνει, «οπότε οι πρώτοι τρεις που χτύπησε εντελώς ξαφνικά, τους χτύπησε πολύ σοβαρά».

Ο Γουόρτ ανέφερε ότι ο επιτιθέμενος κάρφωσε το βλέμμα του σε αυτόν και στο άτομο που ήταν μαζί του και ο δράστης άρχισε να έρχεται κατά πάνω τους, αλλά εκείνοι τράπηκαν σε φυγή, οπότε ο άνδρας γύρισε πίσω για να επιτεθεί σε άλλους. Όταν όλοι άρχισαν να τρέχουν για να φύγουν από το σημείο, ο δράστης έτρεξε φεύγοντας από το πάρκο, τόνισε ο Γουόρτ.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ δήλωσε έντονα ανήσυχη στο άκουσμα της είδησης για το συμβάν.

BREAKING: Officers have arrested a man at the scene of a "serious incident" at a park in Reading, and he is now in police custody.



More on this story: https://t.co/KtXHsRQ8nh pic.twitter.com/453PXoiUds