«Πάρτι» στο διαδίκτυο μετά το φιάσκο Τραμπ στην Οκλαχόμα - Εμφανίστηκε καταρρακωμένος (Βίντεο)

Με λυμένη τη γραβάτα, ξεκούμπωτο τον γιακά του πουκαμίσου, ένα καπέλο στο χέρι και βλέμμα σκυνθρωπό κατέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One, μετά το φιάσκο στην προεκλογική συγκέντρωση στην Τάλσα της Οκλαχόμα, όπου περίμενε ένα εκατομμύριο κόσμου και τελικά παρέστησαν μόλις 6.200 άτομα.

Το βίντεο του καταρρακωμένου Τραμπ έκανε τον γύρο του διαδικτύου και οι επικριτές του δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το «περπάτημα της ντροπής» («walk of shame») ενός προέδρου που έχει διχάσει τη χώρα.

To φιάσκο και οι έφηβοι του Tik Tok

Στην αντεπίθεση πέρασε την Κυριακή η προεκλογική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μικρή συμμετοχή στην πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικάνου εδώ και τρεις μήνες στην Τάλσα της Οκλαχόμα και το διαδικτυακό «τρολάρισμα», κατηγορώντας διαδηλωτές και μέσα ενημέρωσης ότι εμπόδισαν ή επηρέασαν τους υποστηρικτές του ώστε να μην παρευρεθούν στην εκδήλωση.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ είχε διαβεβαιώσει ότι «σχεδόν ένα εκατομμύριο» άνθρωποι είχαν ζητήσει εισιτήριο για την προεκλογική του συγκέντρωση. Όμως σε βίντεο που μεταδόθηκαν από την εκδήλωση φαίνονται πολλές κενές θέσεις ενώ ακόμη και τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ αναφέρονταν χθες στην αποτυχία της συγκέντρωσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC και τη εφημερίδα New York Times, ο Τραμπ «είναι έξαλλος» με την χαμηλή προσέλευση.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Τάλσα μέτρησε περίπου 6.200 θεατές στην προεκλογική συγκέντρωση, αλλά μέλη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ έκαναν λόγο για τουλάχιστον 12.000 θεατές.

«Υπήρχαν πολλοί παράγοντες, όπως οι ανησυχίες για τις διαδηλώσεις που θα πραγματοποιούνταν», δήλωσε χθες Κυριακή η σύμβουλος της ομάδας του Αμερικανού προέδρου, η Μερσέντες Σλαπ.

«Υπήρχαν διαδηλωτές που εμπόδισαν την είσοδο των θεατών», είπε μιλώντας στο Fox News, ενώ πρόσθεσε ότι κάποιες οικογένειες «ίσως δεν τόλμησαν να πάνε“με τα παιδιά τους λόγω των ανησυχιών εξαιτίας των διαδηλωτών».

Ωτσόσο, οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν την προεκλογική εκδήλωση δεν διαπίστωσαν κάποιο πρόβλημα στις εισόδους του αθλητικού κέντρου, ενώ μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού είχαν αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή.

Διαδικτυακή... προβοκάτσια από «αριστερούς και τρολ του διαδικτύου»

Επίσης, η προεκλογική ομάδα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι μια εκστρατεία μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Tik Tok ευθύνεται για τη χαμηλή προσέλευση θεατών στην Τάλσα.

Η ομάδα του Τραμπ εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας ότι έγιναν ψεύτικες κρατήσεις εισιτηρίων από χρήστες του Tik Tok, οι οποίοι στη συνέχεια δεν πήγαν στην προεκλογική συγκέντρωση.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ του σε μία χρήστρια του Tik Tok με το όνομα Μέρι Τζο Λάουπ η οποία είχε αναρτήσει ένα βίντεο στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο καλούσε άλλους χρήστες να κλείσουν ένα από τα δωρεάν εισιτήρια για την εκδήλωση σε μια προσπάθεια να μειωθεί το κοινό της εκδήλωσης.

«Όλοι εμάς που θέλουμε να δούμε αυτή την αίθουσα των 19.000 θέσεων μισοάδεια ή εντελώς άδεια, ας κάνουμε κράτηση τώρα κι ας τον αφήσουμε να στέκεται μόνος του στη σκηνή», λέει η Λάουπ στο βίντεο.

Ο Μπραντ Παρσκάλε διευθυντής της προεκλογικής ομάδας του Αμερικανού προέδρου επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι στις εκδηλώσεις αυτές τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει της προσέλευσης.

«Αριστεροί και τρολ του διαδικτύου που συμπεριφέρονται σαν να νίκησαν, πιστεύοντας ότι με κάποιο τρόπο επηρέασαν τη συμμετοχή στην συγκέντρωση, δεν γνωρίζουν τι λένε ή πώς λειτουργούν οι συγκεντρώσεις», κατήγγειλε.

«Οι κενές θέσεις οφείλονται στην κάλυψη της εκδήλωσης από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία προσπάθησαν να αποθαρρύνουν τους πολίτες καθώς όλη την εβδομάδα τους προειδοποιούσαν για την επιδημία covid-19 και τους διαδηλωτές», πρόσθεσε ο Παρσκάλε. «Αυτό σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εικόνες από αμερικανικές πόλεις να πυρπολούνται επηρέασε πολύ τους ανθρώπους που ήθελαν να έρθουν με τις οικογένειες και τα παιδιά τους στη συγκέντρωση« εξήγησε ο ίδιος.