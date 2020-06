Συναγερμός: Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στο Μεξικό - Προειδοποίηση για τσουνάμι - Δύο νεκροί

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ ταρακούνησε το απόγευμα της Τρίτης το Μεξικό, σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός σημειώθηκε σε χερσαία περιοχή και εντοπίζεται 43 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χαλάπα στο Μεξικό. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Μάλιστα το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS), εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στην Κεντρική Αμερική. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, εκατοντάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλος ένας τραυματίστηκε στη νότια πολιτεία της Οαχάκα, κοντά στο επίκεντρο.

Ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αρχικές αναφορές ζημιών, αλλά πρόσθεσε ότι περιμένει ακόμα αναφορές από την Οαχάκα, μια ορεινή πολιτεία που έχει φυτείες καφέ, παραθαλάσσια θέρετρα και ισπανική αποικιακή αρχιτεκτονική.

Ο Αλμπέρτο Ιμπάνες, ένας φωτογράφος στην πόλη Οαχάκα, δήλωσε στο Reuters ότι ο σεισμός δημιούργησε ρωγμές σε έναν εσωτερικό τοίχο στο διαμέρισμά του και έριξε βιβλία και βάζα από τα ράφια. «Όλοι βγήκαν στους δρόμους, ήταν πραγματικά ισχυρός», είπε ο Ιμπάνες.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters στην Πόλη του Μεξικού ότι δεν είδαν αρχικά σημάδια τραυματισμών ή ζημιών. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της πρωτεύουσας ανέφερε με βάση πρώτες εκτιμήσεις πως «δεν έχουν κατεδαφιστεί κτίρια».

Ο σημερινός σεισμός ενεργοποίησε προειδοποίηση για τσουνάμι σε ακτίνα 1.000 χιλιομέτρων στις ακτές του Ειρηνικού του Μεξικού και της Κεντρικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων του Μεξικού, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ και της Ονδούρας. Το Μεξικό είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο.

