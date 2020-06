Οργή Άγκυρας για βιβλίο Μπόλτον: «Παραποιημένες» οι συνομιλίες Ερντογάν-Τραμπ

Η Τουρκία υποστήριξε χθες, Τετάρτη, πως το βιβλίο του αμερικανού πρώην συμβούλου εθνικής ασφαλείας Τζον Μπόλτον παρουσιάζει «παραπλανητικά» και «παραποιημένα» τις συνομιλίες ανάμεσα στον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Φαχρετίν Αλτούν, ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, δήλωσε μέσω του Twitter ότι ο Ερντογάν και ο Τραμπ κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να αποκαταστήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και ότι ο Τραμπ «έκανε πολύ περισσότερα ακούγοντας με προσοχή έναν σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ απ' ό,τι μερικές από τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις».

Recent publication of a book authored by a high-level former U.S. official includes misleading, one-sided and manipulative presentations of our leader President Erdogan’s conversations with the US President Donald Trump.