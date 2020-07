Σύμβουλος του Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα: Αιτία πολέμου μια επίθεση σε τουρκικό γεωτρύπανο

Αιτία πολέμου (casus belli) είναι σύμφωνα με σύμβουλο του ενδεχόμενη αντίδραση της Ελλάδας για να προστατέψει την υφαλοκρηπίδα της εφόσον τουρκικό γεωτρύπανο επιχειρήσει έρευνα νοτίως της Κρήτης στη Μεσόγειο.

Ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ρ.Τ.Ερντογάν, Μεσούτ Χακκί απείλησε ευθέως τη χώρα μας με πόλεμο. «Η Τουρκία θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση της Ελλάδας σε ερευνητικό πλοίο στην Μεσόγειο ως αιτία πολέμου», σημείωσε σύμφωνα με μεταφρασμένο βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter ο Τούρκος δημοσιογράφος,

O Mesut Hakkı Caşın είναι μέλος του προεδρικού συμβουλίου για την Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική φαίνεται να λέει «Μια επίθεση εναντίον ενός κρατικής ιδιοκτησίας πλοίου είναι επίθεση εναντίον του ίδιου του κράτους. Τα ερευνητικά πλοία εκεί έξω έχουν την τουρκική σημαία και μια επίθεση σε αυτά θεωρείται casus belli (σ.σ. αιτία πολέμου). Δεύτερον, πως θα μπορούσαν (οι Έλληνες) να επιτεθούν σε ένα ειρηνικό γεωτρύπανο σε διεθνή ύδατα και την ΑΟΖ;». Αναφερόμενος στο Ισραήλ και την επίθεση εναντίον του πλοίου Mavi Marmara το 2010 σημείωσε: «Λοιπόν, αυτές οι μέρες έχουν παρέλθει. Αν το Ισραήλ το κάνει ξανά θα έχει τεράστιο κόστος γι’ αυτούς. Ήδη έχουν πληρώσει τίμημα γι’ αυτό».

#Turkey would consider #Greece attack on exploration vessel in Mediterranean as Casus Belli, warns #Israel would pay a heavy price if it dares attack on Turkish ships.



That is what Mesut Hakkı Caşın, Turkish President's advisor, says in an interview with government propagandist pic.twitter.com/Uh82eFPtqu