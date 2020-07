Η Μελάνια «σκέπασε» τον Ντόναλντ Τραμπ - «Φωτιά» στο Twitter με το φόρεμά της

Για μία ακόμα φορά η Μελάνια Τραμπ συγκέντρωσε πάνω της όλα τα βλέμματα καθώς συνόδευε τον σύζυγό της στις εκδηλώσεις της 4ης Ιουλίου στο Όρος Ράσμορ, αλλά ίσως όχι για τους λόγους που η ίδια μπορεί να περίμενε.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβηκε στην σκηνή στη Νότια Ντακότα για να δώσει μια ομιλία στους 7.500 παρευρισκόμενους για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, οι χρήστες του Twitter επικεντρώθηκαν στο εντυπωσιακό φόρεμα Alexander McQueen της Μελάνια Τραμπ, με πολλούς να γράφουν πως το φόρεμα των 2.458 δολαρίων, έμοιαζε σαν να το είχε ζωγραφίσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ βαρέθηκε και ζωγράφισε με μαρκαδόρο πάνω στο λευκό φόρεμα της Μελάνια μέσα στο Air Force One» σχολίασε ένας χρήστης του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης. «Κάποιος να πάρει τον μαρκαδόρο μακριά από τον Ντόναλντ Τραμπ! Τώρα σχεδιάζει στο φόρεμα της Μελάνια» σχολίασε ένας άλλος με έναν ακόμη να προσθέτει: «Η Μελάνια Τραμπ έβαλε ένα απλό άσπρο φόρεμα για την εκδήλωση στην βόρεια Ντακότα και προτού φύγουν ο Ντόναλντ πήρε έναν μαρκαδόρο και ζωγράφισε επάνω του».

Ορισμένοι χρήστες συνέκριναν το σχέδιο στο φόρεμά της με το περίφημο «Sharpiegate», όταν ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να χρησιμοποιεί έναν μεγάλο μαρκαδόρο για να αλλάξει έναν επίσημο χάρτη του τυφώνα Ντόριαν τον Σεπτέμβριο. «Προφανώς ο Τραμπ προσπάθησε να σχεδιάσει ένα μονοπάτι τυφώνα στο φόρεμα της Μελάνια» έγραψε μία γυναίκα με έναν άλλον να προσθέτει: «Πήγε και ζωγράφισε με τον μαρκαδόρο το φόρεμά της τώρα. Νόμιζα ότι του τον είχαν πάρει μετά το περιστατικό με τον τυφώνα».

Άλλοι πάλι άδραξαν την ευκαιρία για να θυμηθούν άλλα δημοφιλή στυλ της Μελάνια Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του αμφιλεγόμενου τζάκετ με την περίφημη φράση: «Δεν με νοιάζει» που φόρεσε το 2018. Τότε, είχε λάβει έντονη αντίδραση επειδή είχε επιλέξει να το φορέσει σε μία επίσκεψη σε μονάδα εγκατάστασης μεταναστών, την ώρα που ο σύζυγός της δεχόταν σωρεία αρνητικών κριτικών για την πολιτική του στο θέμα αυτό.

Looks like Donald took his Sharpie to Melania's dress. pic.twitter.com/vafal1tjK4