Λιβύη: Επίθεση μαχητικών αεροσκαφών σε τουρκικούς στρατιωτικούς στόχους

Χτύπημα στη βάση Αλ Βατίγια στη Λιβύη, όπου βρίσκονται τουρκικοί στρατιωτικοί στόχοι πραγματοποίησαν τη νύχτα μαχητικά αγνώστου ταυτότητας, όπως μεταδίδει το Reuters και τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της επιχείρησης «Οργισμένο Ηφαίστειο» Αμπντουλμανίκ ελ Μεντενί, η επίθεση έγινε από αεροσκάφη Mirage 2000-9 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), που απογειώθηκαν τον περασμένο μήνα από τη βάση Σίντι ελ Μπαρανί κοντά στα σύνορα Λιβύης – Αιγύπτου.

