Διαδηλώσεις στη Σερβία κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας - Εισέβαλαν στη Βουλή (Βίντεο)

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα το βράδυ μπροστά από το κτίριο της βουλής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας που ανήγγειλε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται νωρίς χθες το βράδυ μετά την ανακοίνωση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς για το γενικό lockdown το σαββατοκύριακο και την απαγόρευση, από αύριο, των συναθροίσεων πέραν τον 5 ατόμων, εξαιτίας της έξαρσης του κορωνοϊού. 'Αγνωστο παραμένει εάν πίσω από αυτήν την διαμαρτυρία βρίσκεται κάποια πολιτική παράταξη.

Οι διαδηλωτές φαίνεται να λειτουργούν αυτόνομα κρατούν μόνο σερβικές σημαίες και φωνάζουν συνθήματα κατά του προέδρου της Σερβίας.

Μία ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να παραβιάσει την κεντρική είσοδο της βουλής και να εισβάλει εντός του κτιρίου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο κτίριο τους απώθησαν σπρώχνοντας του προς την έξοδο. Την ίδια στιγμή από το νέο Βελιγράδι από τις φοιτητικές εστίες ξεκίνησε οργανωμένα πορεία εκατοντάδων φοιτητών που κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της πόλης για να συμμετάσχουν στην διαδήλωση.

Στα σκαλοπάτια μπροστά από την είσοδο της βουλής υπήρξε ένταση και οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό.

