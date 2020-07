«Βράζει» η Σερβία: Οργή κατά του νέου lockdown - Κατηγορεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση - Ο ρόλος των ακροδεξιών

Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας κατηγορεί κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης για τα χθεσινοβραδινά επεισόδια έξω από την βουλή, όταν διαδηλωτές που αντιδρούσαν στα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Η πρωθυπουργός Ανα Μπρνάμπιτς καταδίκασε την συμπεριφορά των διαδηλωτών επισημαίνοντας ότι «τα κόμματα που δεν κατάφεραν να εισέλθουν στην βουλή με εκλογές καταφεύγουν στην βία για να καταλάβουν την εξουσία».

More than thousand people gathered in central Belgrade, blocking the streets, after Serbian president Vucic announced lock-down for the upcoming weekend due to the increased number of #COVID19 cases.



