Μετατροπή Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί: Τούρκοι πανηγυρίζουν έξω από το ναό - Ο Ιμάμης έψαλε ήδη από το εσωτερικό (Βίντεο)

Λίγα λεπτά αφότου έγινε γνωστή η απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκία που έδωσε το πράσινο φως στον Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, κόσμος έχει αρχίσει, ήδη, να μαζεύεται με τουρκικές σημαίες σε πανηγυρικό κλίμα στον προαύλιο χώρο.

Σημειώνουμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα με το οποίο η Αγία Σοφία θα ανοίξει ως τζαμί για τη μουσουλμανική λατρεία.

Η απόφαση είναι πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, με συνεχείς μεταδόσεις.

«Μετά από 86 χρόνια θα μπορέσουμε πάλι να κάνουμε προσευχή στην Αγία Σοφία», αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Λίγη μόνο ώρα μετά την απόφαση, που αναιρούσε το διάταγμα του ιδρυτή της Τουρκίας, Κεμάλ Ατατούρκ, ο Ιμάμης ξεκίνησε να ψέλνει το προσκλητήριο, από το εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς, προκειμένου να καλέσει τους πιστούς στον ναό για λειτουργία.

ISTANBUL - The call to prayer (ezan) resounds from the #HagiaSophia. pic.twitter.com/myS4zjkDML