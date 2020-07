Γαλλία: Βούλιαξε η Νίκαια από τον κόσμο σε συναυλία – Φόβοι για έξαρση του κορωνοϊού και δεύτερο κύμα (Βίντεο)

Πατείς με πατώ σε επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου στη Νίκαια της Γαλλίας, σε συναυλία του The Avener, στην Προμεναντ Ανκλέ, εκεί όπου χιλιάδες κόσμου συνωστίστηκε για να ακούσει τον διάσημο καλλιτέχνη, δίχως κανείς να τηρεί τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό.

Η συναυλία ήταν ανοιχτή για τον κόσμο και προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις με τα βίντεο που διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δείχνουν τους παρευρισκόμενους να είναι κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς να φορούν μάσκες και χωρίς φυσικά να τηρούν τα μέτρα της απόστασης.

Nice, quai des Etats-Unis et promenade des Anglais ce samedi soir pour le concert de ⁦ @TheAvenerMusic ⁩ #nice06 pic.twitter.com/57pGQinKGL

Pandémie : polémique après un rassemblent de milliers de personnes à #Nice pour le concert de The Avener où les gestes barrière étaient loin d'être respectés. La mairie assure "avoir respecté la limite des 5000 personnes" et va imposer le masque pour les grands événements. pic.twitter.com/V3muHYWASQ

NICE : 2 POIDS, 2 MESURES Samedi 11 juillet, le maire de #Nice , Christian #Estrosi avait invité le DJ The Avener, réunissant des milliers de personnes sans masques. A L’heure où les petits festivals crèvent à cause des restrictions sanitaires, la fête à Nice fait polémique. 1/3 pic.twitter.com/DekELkrs6t

Ο Κριστιάν Εστροζί, δήμαρχος της Νίκαιας, με ανακοίνωσή του, ύστερα από τις εικόνες ντροπής, έκανε υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε συγκεντρώσεις και ζήτησε από το γαλλικό κράτος να επιβάλει το ίδιο σε όλη τη χώρα.

«Λυπούμαστε που δεν τηρήθηκαν τα μέτρα και ζητάμε από το κράτα να αναθεωρήσει το διάταγμα που επαναφέρει τις μεγάλες συγκεντρώσεις προκειμένου να επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας, ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους. Στη Νίκαια, αυτό θα είναι πλέον υποχρεωτικό για όλες τις εκδηλώσεις μας» έγραψε ο δήμαρχος που προέρχεται από τη γαλλική δεξιά.

L’événement d’hier à #Nice06 respectait les consignes gouvernementales comme l’a indiqué la préfecture : comptage pour respect de la jauge de 5000, consignes de distanciation rappelées via messages audio et signalétique et masques fortement recommandés.