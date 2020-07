Τραγωδία: Δεν πίστεψε ότι υπάρχει ο κορωνοϊός, κόλλησε σε «πάρτι Covid» και πέθανε από επιπλοκές της νόσου

Ένας 30χρονος Αμερικανός πέθανε στο Τέξας από επιπλοκές του νέου κορωνοϊού, αφού προσβλήθηκε από τη νόσο Covid-19 κατά τη διάρκεια ενός «πάρτι Covid», μιας βραδιάς που οργανώνει κάποιος που έχει μολυνθεί.

«Η ιδέα (της βραδιάς) είναι να συναντώνται άνθρωποι για να δουν εάν ο ιός είναι πραγματικός και εάν κάποιος μπορεί να κολλήσει», αναφέρει, σε ένα βίντεο που στοχεύει να προειδοποιήσει τους νέους για τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού, η Τζέιν Απλμπάι, από το Methodist Hospital του Σαν Αντόνιο.

A sad, shocking story from the chief medical officer of San Antonio’s Methodist Hospital: A 30-year-old who attended a “Covid party” and then made a deathbed confession to the nurse. “I think I made a mistake. I thought this was a hoax.” pic.twitter.com/MfruZjZais