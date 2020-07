Έκρηξη σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο: Τουλάχιστον 21 τραυματίες (Βίντεο)

Η θεαματική πυρκαγιά και η τουλάχιστον μία έκρηξη σε σκάφος αμφίβιας επίθεσης του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ελλιμενισμένο σε ναυτική βάση στην Καλιφόρνια είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι, κυρίως μέλη του πληρώματός του, σύμφωνα με τις αρχές και ΜΜΕ.

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζεται πυκνός γκρίζος καπνός να υψώνεται από το USS Bonhomme Richard, δεμένο στην αποβάθρα της βάσης του στο Σαν Ντιέγκο για συντήρηση. Γύρω από το πλοίο, μήκους 257 μέτρων, πυροσβεστικά σκάφη χρησιμοποιούσαν αντλίες νερού.

BREAKING: Explosion and fire on the USS Bonhomme Richard, an amphibious assault ship homeported in San Diego. Several sailors are being treated for injuries, according to the San Diego Fire Department.



Video via @SDFDpic.twitter.com/dJ2oeJEmO5