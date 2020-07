Νέο look για τον Τραμπ: Τέλος οι ξανθές ανταύγειες - Eμφανίστηκε με γκρίζα μαλλιά (Βίντεο)

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνουν οι εικόνες με τον Ντόναλντ Τραμπ με γκρίζα μαλλιά, καθώς φαίνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε τα μαλλιά του στο φυσικό τους χρώμα – το γκρίζο

Ο 74χρονος Πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίσθηκε στον Κήπο των Ρόδων στον Λευκό Οίκο την Τρίτη και όλοι έμειναν με το στόμα ανοικτό. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που οι δημοσιογράφοι δεν πρόσεχαν αυτά που έλεγε αλλά... τα μαλλιά του.

Μέχρι πριν από λίγους μήνες ο Τραμπ εμφανιζόταν με το περίεργο χτένισμα και τα πορτοκαλόξανθα μαλλιά, αν και οι ρίζες ήταν εμφανώς γκρι. Αλλά το τελευταίο διάστημα το χρώμα των μαλλιών του ξεθώριαζε διαρκώς, μέχρι που τελικά εμφανίστηκε με τη φυσική τους απόχρωση.

Is Trump’s hair less orange-yellow than usual? pic.twitter.com/ibNdZFjynO