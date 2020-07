Βρετανία: Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός που γονάτισε στον λαιμό μαύρου (Βίντεο)

Η αστυνομία του Λονδίνου έθεσε σε διαθεσιμότητα σήμερα έναν αστυνομικό, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, αφότου είδε το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο όπου εμφανίζεται εκείνος να γονατίζει πάνω στο κεφάλι και τον λαιμό ενός μαύρου υπόπτου.

Ο ύποπτος συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ για εμπλοκή σε καυγά και κατοχή επιθετικού όπλου και παραμένει υπό κράτηση, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Στο βίντεο διακρίνεται ένας αστυνομικός, που είναι λευκός, να γονατίζει στο κεφάλι και τον λαιμό του υπόπτου, ενώ άλλος ένας αστυνομικός, ασιατικής καταγωγής, είναι παρών στο περιστατικό.

