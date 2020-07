Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Καθεδρικό της Νάντης

Η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στον γοτθικό καθεδρικό ναό της Νάντης, στη δυτική Γαλλία, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία γύρω στις 10:00 (11:00 ώρα Ελλάδας), διευκρινίζοντας πως οι ζημιές δεν συγκρίνονται με την πυρκαγιά στη Νοτρ-Νταμ του Παρισιού.

«Οι ζημιές επικεντρώνονται στο μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο που φαίνεται πως έχει καταστραφεί πλήρως. Η εξέδρα στην οποία βρίσκεται είναι πολύ ασταθής και κινδυνεύει να καταρρεύσει», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο στρατηγός Λοράν Φερλέ σε συνέντευξη Τύπου μπροστά από τον ναό.

Δείτε βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου με καπνούς να βγαίνουν από το ναό.

