Ιράν: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο σελοφάν (Βίντεο)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε ένα εργοστάσιο σελοφάν στο βορειοδυτικό Ιράν, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο ILNA αναρτώντας και ένα βίντεο στο οποίο διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από τη μονάδα αυτή.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην πόλη Σεΐχ Χασάν, στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν.

Εδώ και περίπου έναν μήνα, από τα τέλη Ιουνίου, έχουν ξεσπάσει πολλές πυρκαγιές και έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε στρατιωτικές, βιομηχανικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

July 19—Near Tabriz, NW #Iran

Major factory fire reported at the entrance of the town of Sheikh Hassan located southwest of Tabriz.pic.twitter.com/BhkhURBqZ9