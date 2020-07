Απελευθερώθηκαν όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου που κρατούνταν όμηροι στο Κίεβο

Και οι 20 επιβάτες ενός λεωφορείου που κρατούνταν όμηροι σήμερα από έναν ένοπλο άνδρα στο Λουτσκ, στη δυτική Ουκρανία, απελευθερώθηκαν, ανακοίνωσε απόψε η ουκρανική αστυνομία.

«Όλοι οι όμηροι είναι ελεύθεροι!», έγινε γνωστό στο Facebook από τον υφυπουργό Εσωτερικών Αντόν Γκερατστσέκνο. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή από την ουκρανική αστυνομία.

#Ukraine Live firing as an armed man takes a bus hostage with 20 passengers on board pic.twitter.com/HWRPBuCcPi

Visual #Ukraine #ukrainebus #lutsk#Ukraine An armed man on Tuesday seized a bus with around 20 hostages in the northwestern Ukrainian city of Lutsk, the regional police department said. pic.twitter.com/mU9u7aKfeZ