Ουκρανία: Ένοπλος κρατά 20 ομήρους σε λεωφορείο - Απειλεί να τους ανατινάξει (Βίντεο)

Ένας άνδρας που έχει στην κατοχή του όπλα και εκρηκτικά κρατά ομήρους περίπου 20 επιβάτες ενός λεωφορείου στην πόλη Λουτσκ, στη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

“Ένας άνδρας πήρε τον έλεγχο ενός λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν περίπου 20 άνθρωποι στο κέντρο του Λουτσκ, υπάρχουν εκρηκτικά και όπλα”, διευκρίνισε η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Facebook.

Από την πλευρά του αξιωματούχος της αστυνομίας διευκρίνισε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Telegram ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί από το λεωφορείο, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

