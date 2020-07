Τεράστιος σεισμός στην Αλάσκα - Τέλος στην προειδοποίηση για τσουνάμι (Βίντεο)

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Παράλληλα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες, ωστόσο λίγο αργότερα η προειδοποίηση ακυρώθηκε.

#BREAKING: Strong 7.8 quake hits off Alaska; tsunami warnings issued



Video below shows sirens wail as a tsunami warning is issued in Alaska following a massive 7.8 quake



[Special Report]pic.twitter.com/3IeQbl08D6

— The Coronavirus Gazette (@COVIDGazette) July 22, 2020

Η προειδοποίηση για τσουνάμι αφορούσε μια περιοχή ακτίνας 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο του σεισμού που ήταν 90 χιλιόμετρα νότια του Πέριβιλ, ανέφερε το USGS.

Sirens blasting. Sounds of helicopters in the air. Everyone waiting the 12:05 impact time. #tsunami #Alaska pic.twitter.com/mBZmvssLQz — Timothy Daugherty 🇺🇸 ❼ (@TheCoastiemater) July 22, 2020

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο έχει καταγράψει την ισχυρότατη σεισμική δόνηση στα 7,6 Ρίχτερ.