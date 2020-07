Βεβήλωση της Αγιάς Σοφιάς: Γεγονός η πρώτη μουσουλμανική προσευχή - Διάβασε απόσπασμα από το Κοράνι ο Ερντογάν (Βίντεο)

Έπειτα από 86 χρόνια λειτουργίας της ως μουσείο η Αγιά Σοφιά άνοιξε σήμερα τις πύλες της στους πιστούς για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή, μετά την μετατροπή της σε «μεγάλο τζαμί», όπως αναγράφεται πλέον στην ταμπέλα έξω από τον ναό.

Η πρώτη μουσουλμανική προσευχή έγινε παρουσία πολλών πιστών και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έφτασε στον ναό λίγο μετά τις 12:00, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Εμινέ του και φορώντας μάσκα.

Η τελετή ξεκίνησε με ανάγνωση στίχων του κορανίου από τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στην συνέχεια ακούστηκε το κάλεσμα για προσευχή από τους τέσσερις μιναρέδες που βρίσκονται γύρω από τον ναό.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH

Την προσευχή είπε ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής της υπηρεσίας θρησκευτικών υποθέσεων της χώρας, ο οποίος προχώρησε ήδη και στο διορισμό τριών ιμάμηδων και πέντε μουεζίνηδων για την κάλυψη των μουσουλμανικών τελετών.

Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το εμβληματικό μνημείο, ενόψει και της φιέστας που ετοιμάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θα είναι παρών στην πρώτη προσευχή.

Μάλιστα, πολλοί πιστοί πέρασαν τη νύχτα γύρω από το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς διαβάζοντας προσευχές και περιμένοντας την αυγή, ενώ ορισμένοι φορούν μπλούζες που είχαν τυπωμένες τις μορφές του Ερντογάν και του Μωάμεθ του Πορθητή μαζί με το προκλητικό μήνυμα «σπάσαμε τις αλυσίδες της Αγιάς Σοφιάς».

Αξίζει να σημειωθεί πως εξαιτίας της πανδημίας, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι το πολύ χίλιοι πιστοί θα μπορούσαν να προσευχηθούν στο εσωτερικό του ναού. Ομως, πολύ περισσότεροι θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν στους εξωτερικούς χώρους. Λόγω της συρροής πιστών, πολλοί από τους οποίους δεν φορούσαν μάσκες, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε πριν από το μεσημέρι ότι όλοι οι χώροι πέριξ της Αγίας Σοφίας ήταν γεμάτοι.

Thousands of people gather outside Turkey’s Hagia Sophia ahead of its first Friday prayer after it was turned back into a mosque. Hasan Abdullah reports from Istanbul pic.twitter.com/YLgkXrRTlS