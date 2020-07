Φιέστα - πρόκληση στην Αγιά Σοφιά: Σόου Ερντογάν με ανάγνωση αποσπάσματος από το Κοράνι (βίντεο)

Απόσπασμα από το Κοράνι απήγγειλε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα στην Αγιά Σοφιά κατά τη διάρκεια της προσευχής στο μνημείο το οποίο από σήμερα λειτουργεί ως τζαμί.

Ο Τούρκος πρόεδρος, φορώντας μάσκα λόγω κορωνοϊού, έφτασε στην Αγιά Σοφιά λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Και αφού γονάτισε στα ειδικά χαλιά που έχουν τοποθετηθεί, προσευχήθηκε και ο ίδιος, ενώ όπως φάνηκε λίγο αργότερα κατά τη ζωντανή μετάδοση της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής στην Αγία Σοφία, ο Τούρκους πρόεδρος με το μικρόφωνο ανά χείρας άρχισε να απαγγέλει αποσπάσματα από το κοράνι.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH