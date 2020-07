Αγιά Σοφιά: Σόου Ερντογάν, συνθήματα των Γκρίζων Λύκων κατά της Ελλάδας, σπαθιά και … κατάρες

Την ώρα που στην Ελλάδα οι καμπάνες ήχησαν πένθιμα λόγω της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής στην Αγιά Σοφιά στη γείτονα ένα κλίμα πανηγυρισμών και ευφορίας είχε… πλημμυρίσει και τα social media. Τα… πανηγύρια ξεκίνησαν λίγη ώρα πριν από την πρώτη προσευχή στην Αγιά Σοφιά με χιλιάδες πολίτες έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης ( ειδικότερα στην γειτονιά του Φατίχ), αναμένοντας με ανυπομονησία και δέος.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αναρτήσεις έδωσαν το κλίμα που επικρατεί στη γειτονική χώρα, με εικόνες ανθρώπων να σπεύδουν προς την περιοχή του Σουλτάναχμετ για να γίνουν όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «μάρτυρες της Ιστορίας».

Η προσευχή μεταδίδεται ζωντανά και από ειδικό λογαριασμό στο Twitter ενώ οι εικόνες από το εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς με τους θρησκευτικούς άρχοντες σε κλίμα κατάνυξης, έχουν κάνει ήδη το γύρο του Διαδικτύου.

Από τις αναρτήσεις στα social media δεν έλλειψαν και οι εθνικιστικές και φανατικές κραυγές πολιτών που διαλαλούν πως η Αγία Σοφία πάντοτε ήταν τζαμί, τουρκική, ισλαμική κλπ.

Αναμφίβολα οι Τούρκοι απολαμβάνουν μια μέρα χαράς για τη χώρα τους, φροντίζοντας να κάνουν γνωστή σε όλο τον πλανήτη τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς από Μουσείο σε τζαμί. Αξίζει να σημειωθεί πως στο Twitter το hashtag #HagiaSophia έχει μπει στα trends με αρκετές χιλιάδες αναρτήσεις.

Απόσπασμα από το Κοράνι απήγγειλε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα στην Αγιά Σοφιά κατά τη διάρκεια της προσευχής στο μνημείο το οποίο από σήμερα λειτουργεί ως τζαμί.

Ο Τούρκος πρόεδρος, φορώντας μάσκα λόγω κορωνοϊού, έφτασε στην Αγιά Σοφιά λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Και αφού γονάτισε στα ειδικά χαλιά που έχουν τοποθετηθεί, προσευχήθηκε και ο ίδιος, ενώ όπως φάνηκε λίγο αργότερα κατά τη ζωντανή μετάδοση της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής στην Αγία Σοφία, ο Τούρκους πρόεδρος με το μικρόφωνο ανά χείρας άρχισε να απαγγέλει αποσπάσματα από το κοράνι.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH

Έπειτα από 86 χρόνια λειτουργίας της ως μουσείο η Αγιά Σοφιά άνοιξε σήμερα τις πύλες της στους πιστούς για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή, μετά την μετατροπή της σε «μεγάλο τζαμί», όπως αναγράφεται πλέον στην ταμπέλα έξω από τον ναό.

Η πρώτη μουσουλμανική προσευχή γίνεται παρουσία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έφτασε στον ναό λίγο μετά τις 12:00, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Εμινέ του και φορώντας μάσκα.

Ο Ερντογάν και οι πλέον υψηλόβαθμοι υπουργοί του, φορώντας λευκές μάσκες για την προστασία τους από την COVID-19, γονάτισαν πάνω σε γαλάζια χαλιά κατά την έναρξη μιας τελετής που σημαδεύει την επιστροφή της μουσουλμανικής λατρείας στο μνημείο.

Aριθμός νεαρών Γκρίζων Λύκων μαζεύτηκε έξω από την Αγιά Σοφιά φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα κατά της Ελλάδας. Μάλιστα οι οπαδοί των Γκρίζων Λύκων κρατούσαν σημαίες του Εθνικιστικού Κόμματος MHP και εκτός από το φασιστικό σήμα των Γκρίζων Λύκων έκαναν και το σήμα της Rabia που δανείστηκαν από την Μουσουλμανική Αδελφότητα της Αίγύπτου.

Το επίμαχο βίντεο ανέβασε στο twitter o εξόριστος Τούρκος Δημοσιογράφος Αμπτουλάχ Μποσγκούρντ:

This is the youth #Erdogan & his allies have been raising for some time in #Turkey.



Before official Friday praying today in #HagiaSophia, a crowd chanting anti-#Greece slogans, making fascist #Graywolf sign along with Rabia borrowed from #Egypt Muslim Brotherhood. pic.twitter.com/oMSNXAGCjS